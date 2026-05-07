Власти Новосибирска определили место сбора участников «Бессмертного полка»

Движение колонны «Бессмертного полка» начнется в 10:35. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

9 мая в Новосибирске снова организуют акцию «Бессмертный полк». В этом году место сбора участников немного изменили. Колонна будет собираться на Красном проспекте. Речь идет об участке дороги между улицами Коммунистической и Сибревкома. Чтобы попасть в ряды шествия, жителям нужно будет пройти через специальные пункты контроля. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Контрольно-пропускные пункты откроют в 9:00. Их разместят на пересечениях Красного проспекта с улицами Свердлова, Спартака и Коммунистической. Пункты будут работать по обеим сторонам магистрали.

Само шествие начнется в 10:35. Участники пойдут по четной стороне Красного проспекта. Движение начнется от часовни во имя Святого Николая Чудотворца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX