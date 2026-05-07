Суд продлил арест замначальнику колонии Новосибирской области Каменеву до июня

Колыванский районный суд Новосибирской области продлил до июня заключение под стражей бывшего руководителя колонии поселения № 22 Юрия Каменева, обвиняемого в избиении заключенной. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Арест Каменева увеличили еще на месяц – до 11 июня. Стоит отметить, что меру пресечения ему продлевали уже несколько раз.
Предварительное следствие установило, что 5 декабря прошлого года обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь на рабочем месте, причинил телесные повреждения женщине, отбывавшей наказание в этом же учреждении.
