Суд продлил арест замначальнику колонии Новосибирской области Каменеву до июня

Бывший руководитель колонии поселения Новосибирской области избил заключенную. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Колыванский районный суд Новосибирской области продлил до июня заключение под стражей бывшего руководителя колонии поселения № 22 Юрия Каменева, обвиняемого в избиении заключенной. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Арест Каменева увеличили еще на месяц – до 11 июня. Стоит отметить, что меру пресечения ему продлевали уже несколько раз.

Предварительное следствие установило, что 5 декабря прошлого года обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь на рабочем месте, причинил телесные повреждения женщине, отбывавшей наказание в этом же учреждении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX