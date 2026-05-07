В Новосибирске из-за изменения правил сорвалась ярмарка «День хвоста»

В Новосибирске объяснили, почему отменили благотворительную акцию «День хвоста».

В Новосибирске отменили известную благотворительную акцию «День хвоста», которая должна была пройти 11 апреля. Организаторы сообщили, что за три дня до начала они получили уведомление от ветеринарной службы о новых требованиях. Раньше специалисты приезжали прямо на площадку, проверяли документы и чипы у животных. Теперь ветеринарное управление потребовало, чтобы волонтеры сами привезли всех питомцев в государственные клиники для оформления ветеринарных документов. Об этом рассказали в группе волонтеров «Наследие Бастет» в соцсети «ВКонтакте».

Акция «День хвоста» обычно проходила на разных площадках, включая торговый центр «Эдем». Волонтеры еще за 24 дня отправили уведомление о мероприятии, но ответ получили слишком поздно.

Организаторы отметили, что выполнить новые условия за короткий срок невозможно. Для перевозки 50 животных нужно много машин и времени, которого у волонтеров нет. Кроме того, государственные клиники переполнены, и одновременный прием такого количества подопечных парализовал бы их работу.

