Шесть новосибирцев предстанут перед судом за торговлю контрафактными сигаретами

В Новосибирской области осудят шестерых человек за незаконную продажу сигарет без акцизов. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области шестерых жителей отправили под суд за торговлю нелегальными сигаретами. Фигурантам вменяют незаконное приобретение, хранение и продажу табачной продукции без акцизных марок группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, местный предприниматель организовал поставку контрафактных сигарет из Новосибирска. Товар хранился в его магазине. Сотрудницы магазина продавали эти сигареты «из-под прилавка» по цене ниже рыночной. Финансовые вопросы решала супруга предпринимателя.

В ходе оперативных действий сотрудники ФСБ изъяли из торговой точки более пяти тысяч пачек сигарет. Общая стоимость немаркированной продукции составила 778 тысяч рублей.

Обвиняемые свою вину не признают. Они утверждают, что предприниматель занимался поставкой контрафакта один. По их словам, сотрудницы и жена не знали о незаконности продажи и отсутствии у сигарет государственной маркировки.

Все материалы переданы в Карасукский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX