Новосибирцев предупредили о мошеннических схемах перед майскими праздниками

С приближением майских праздников мошенники активизировали схемы по продаже фальшивых билетов на мероприятия и туристических путевок. По словам члена Ассоциации юристов России Ивана Курбакова, злоумышленники часто используют сомнительные интернет-площадки для проведения финансовых махинаций. Они выставляют товары и услуги по очень низким ценам, чтобы привлечь внимание людей. Об этом пишет РИА Новости.

Люди покупают на таких страницах «горящие» предложения, но после перевода денег ничего не получают. Если человек пытается вернуть средства, ему отказывают, ссылаясь на вымышленные технические сбои.

Также аферисты рассылают сообщения в СМС или по электронной почте. В них они просят подтвердить данные банковской карты ради получения праздничных бонусов или выплат. На самом деле так преступники получают доступ к чужим счетам.

