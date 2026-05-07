В Новосибирске выставили на продажу пропуск на похороны Сталина

В Новосибирске снова продают пропуск на похороны Сталина.

Житель Новосибирска выставил на продажу редкий исторический документ: пропуск на похороны бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. Продавец оценил свой лот в 26 595 рублей. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных платформ.

Владелец не стал рассказывать в тексте объявления историю того, как именно этот пропуск оказался у него. Он лишь указал, что вещь сохранилась хорошо.

Добавим, что похороны Иосифа Сталина прошли 9 марта 1953 года в Москве на Красной площади.

Кстати, ранее в Новосибирске уже выставляли на продажу аналогичный лот. Тогда за него просили 30 тысяч рублей.

