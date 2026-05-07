Новосибирские сироты стали чаще жаловаться на проблемы с жильем

В Новосибирской области за 2025 год значительно увеличилось количество жалоб, связанных с жильем. К уполномоченному по правам ребенка Надежде Болтенко поступило 184 таких обращения. Для сравнения, в 2024 году зафиксировали 104 заявления, а в 2023 году — всего 98. Статистика показывает, что жилищные вопросы стали волновать жителей региона намного чаще, чем в прошлые годы. Об этом говорится в докладе Надежды Болтенко о работе в прошлом году.

Больше всего обращений поступило от многодетных семей. Они направили 116 заявлений, в которых рассказали о трудностях с получением собственного дома или квартиры. Еще одной важной темой стало обеспечение жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. По этому вопросу специалисты рассмотрели 49 жалоб. Также девять человек попросили помочь сохранить помещения, которые уже находятся в собственности у несовершеннолетних сирот.

Кроме того, жители обращались к омбудсмену из-за принудительного выселения семей с маленькими детьми и проблем с использованием материнского капитала при покупке недвижимости. Зафиксировали и случаи, когда люди просили ускорить переселение из ветхих или аварийных домов. Хотя таких обращений было немного, каждое из них потребовало участия правозащитников. Уполномоченный по правам человека продолжает следить за тем, чтобы права детей и льготников в жилищной сфере строго соблюдались.

