Задолженность жителей за газ в Новосибирской области выросла на 46 процентов

В Новосибирской области выросли долги за газ.

Сначала 2026 года просроченный долг теплоснабжающих компаний за природный газ вырос. На 1 марта он составлял 2 747,8 млн рублей. Самые крупные долги накопили предприятия «СибТЭК», «Энергия» и «Сибирская теплоснабжающая компания». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Новосибирск» .

Растет задолженность и среди обычных жителей. В Новосибирской, Томской областях и на Алтае общая сумма долга населения составила 279 млн рублей. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году.

В Новосибирской области заметили самый сильный рост неплатежей. Чтобы решить проблему, компания отправила должникам почти 62 тысячи уведомлений. Еще семь тысяч человек получили предупреждения о том, что им могут отключить газ. При этом поставщик готов идти навстречу тем, кто попал в трудную ситуацию. Таким людям предлагают заключить соглашение о реструктуризации долга.

