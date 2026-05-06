Боец СВО из Бийска после ранения разрабатывает концепцию модульного протеза

Взрыв мины произошел, когда Дерягин стоял на ступеньке подвала с радиостанцией. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Гвардии старший прапорщик Станислав Дерягин, награжденный Орденом мужества, потерял ногу при штурме Изюма в Харьковской области. После ранения он вернулся в зону спецоперации уже в качестве медбрата и сейчас активно участвует в работе госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».

Дерягин родился в 2000 году в селе Тогульского района, окончил бийский педагогический колледж по специальности учитель физкультуры. В 2020 году его призвали в армию, а после он сразу подписал контракт. В составе штурмовой бригады боец участвовал в боях, его подразделение отразило атаки и успешно выполнило поставленные задачи.

Взрыв мины произошел, когда Дерягин стоял на ступеньке подвала с радиостанцией. Ему оторвало левую ногу, рану прижгло взрывной волной, поэтому большой потери крови удалось избежать. Боец самостоятельно вколол себе обезболивающее, а старшина наложил жгут и записал время, что помогло спасти остатки конечности.

Уже через три недели после ампутации Дерягин встал на ходунки, а еще через неделю перешел на костыли. Он отказался от инвалидной коляски, выбрал протезирование и сам дорабатывал конструкцию протеза вместе с мастерами. Сейчас боец разрабатывает концепцию модульного протеза на коленке, чтобы при ходьбе носок поднимался естественным образом.

