Суд продлил арест экс-министру здравоохранения Кузбасса до 7 июня

Центральный районный суд Кемерова продлил срок ареста бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову.

Центральный районный суд Кемерова продлил срок ареста бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову. Экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 7 июня. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

Беглова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, связанным с получением взяток в крупном и особо крупном размерах. По данным следствия, с января по июнь прошлого года бывший министр получал откаты от частного предпринимателя и нескольких компаний.

Взамен он обещал содействие при заключении контрактов на поставку медицинских товаров, а также гарантировал свое покровительство.

