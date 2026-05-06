Новосибирские энергетики перейдут на усиленный режим работы с 8 мая

В дни празднования Дня Победы с 8 по 12 мая персонал компании «Россети Новосибирск» будет нести усиленное дежурство. Специалисты приостановили плановые работы и переключения на этот период. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики подготовили к работе 202 бригады, в которые вошли 783 сотрудника и 455 единиц техники. Также в распоряжении специалистов есть 14 передвижных резервных источников питания общей мощностью 2,7 МВт. Их планируют использовать для подачи электричества на социально значимые объекты.

В компании усилили контроль за состоянием оборудования, а диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады перевели на усиленный режим работы. Кроме того, перед праздником особое внимание уделили антитеррористической защищенности и информационной безопасности сетевой инфраструктуры.

Из-за действующего особого противопожарного режима специалисты непрерывно следят за обстановкой с пожарами рядом с энергообъектами. Они просят жителей региона не нарушать правила безопасности: не жечь сухую траву и листву, а также не разводить костры вблизи энергообъектов и в других местах.

