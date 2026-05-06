Росгвардия проверила подозрительную сумку у дома в Новосибирске

Оцепление сняли.

В Новосибирске у дома №42 на улице Владимира Заровного сотрудники Росгвардии оцепили часть придомовой территории из-за сумки, оставленной на лавочке. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

На место вызвали кинолога со служебной собакой. Специалист проверил находку. Взрывчатых веществ или других опасных предметов внутри не оказалось. Оцепление сняли.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД России по региону для выяснения всех обстоятельств случившегося.

