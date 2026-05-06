Карантин по пастереллезу отменят до 8 мая в трех районах под Новосибирском

В Карасукском, Ордынском и части Баганского районов Новосибирской области с 5 по 8 мая планируют отменить карантин по пастереллезу. Это острое бактериальное заболевание встречается у сельскохозяйственных и диких животных, а также у птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Новосибирской области.

Заразиться можно от больных особей или бактерионосителей. Пастереллы выходят из организма вместе с калом, мочой, выделениями из носа, кровью и молоком. Сейчас обстановка в регионе постепенно приходит в норму.

Чтобы не допустить новых вспышек болезни, специалисты проводят лабораторные исследования, делают прививки животным, обрабатывают помещения дезинфицирующими средствами и усиливают контроль за торговлей продукцией животноводства.

Ранее Россельхознадзор оценил ситуацию в области и разрешил с 8 апреля перемещать восприимчивых животных по территории региона. Минсельхоз и надзорное ведомство изучили, как идет борьба с инфекцией, и признали меры достаточными.

