Губернатор открыл митинг на Шиловском полигоне под Новосибирском

В рамках мероприятия прошло возложение цветов к мемориалу. Фото: правительство Новосибирской области

На Шиловском полигоне в Новосибирском районе 6 мая прошел торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Андрей Травников поздравил военнослужащих 24-й гвардейской бригады спецназа с наступающим праздником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поблагодарил командование бригады и администрацию района за традицию собирать накануне 9 Мая ветеранов, действующих воинов и их семьи. Он отметил, что сегодняшние бойцы доказали свою верность памяти дедов и прадедов. Также губернатор выразил признательность родным военнослужащих, особенно женщинам, за стойкость и взаимную поддержку.

В рамках мероприятия прошло возложение цветов к мемориалу воинам-спецназовцам. Зрители увидели парад с показательными выступлениями пилотов, парашютистов и курсантов военного института Росгвардии. Также состоялись военно-спортивные и вокально-хореографические номера, а завершился митинг праздничным салютом.

