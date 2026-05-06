Репетиция Парада Победы проходит в Новосибирске 6 мая

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на площади Ленина 6 мая началась репетиция Парада Победы. Участники вынесли Знамя Победы, копии Знамен сибирских дивизий и государственный флаг России. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
По площади проехали военные автомобили. В репетиции также принял участие «Бессмертный полк».
Репетиция продлится примерно до 23:00. До этого времени в центре города ограничено движение транспорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru