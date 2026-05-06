НГТУ открыл факультет в Гвинейском университете имени Кофи Аннана

Преподаватели из Новосибирска уже приступили к занятиям. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Гвинейском университете имени Кофи Аннана начал работу подготовительный факультет Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Торжественное открытие состоялось при поддержке Центра народной дипломатии. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Преподаватели из Новосибирска уже приступили к занятиям с африканскими студентами. Программа включает интенсивный курс русского языка, а также углубленное изучение физики и математики.

Отдельная задача факультета — подготовка студентов к международной олимпиаде Future of Siberia. Победители смогут претендовать на квоту правительства России для бесплатного обучения в бакалавриате ведущего технического вуза страны.

Это четвертый зарубежный подготовительный факультет НГТУ НЭТИ. Ранее в 2025 году такие же площадки открылись в Буркина-Фасо и Нигере, а в 2026 году — в Гане.

