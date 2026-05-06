Минфин обновил список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области

Список крупнейших налогоплательщиков возглавило ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ».

За январь, февраль и март 2026 года Новосибирская область отправила в консолидированный бюджет страны 131 миллиард рублей. Это на 27,2 миллиарда больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общей суммы в федеральную казну поступило 60,7 миллиарда рублей. Рост к первому кварталу 2025 года составил 52,3 %, то есть плюс 20,8 миллиарда. При этом доля регионального бюджета достигла 54 % от всех поступлений, что равняется 70,2 миллиарда рублей.

Список крупнейших налогоплательщиков возглавили ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ», ООО «Предприятие "Элтекс"», Институт ядерной физики имени Будкера СО РАН, РНКО «Платежный центр», ООО «Рич Фэмили», ООО «НЛ Континент», АО НПО «Элсиб», АО «СГК-Новосибирск», АО «Новосибирскэнергосбыт» и ПАО «Новосибирский завод химконцентратов». Вместе они перечислили 8,7 миллиарда рублей, что составило 14,4 процента от всех поступлений в федеральный бюджет.

