В центре Новосибирска перекрыли дороги для репетиции Парада Победы

Под запрет попали участки Красного проспекта. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

6 мая 2026 года в Новосибирске из-за репетиции парада Победы перекрыли движение транспорта в центре города. Ограничения ввели в 18:30 и продлятся до 23:00. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

Под запрет попали участки Красного проспекта от улицы Фабричной до Гоголя, а также улицы Крылова, Державина, Фрунзе, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе и Ленина. Кроме того, перекрыли другие прилегающие к площади Ленина улицы.

В центре города собрались горожане, которые хотят посмотреть репетицию. На месте уже выстроились пешие колонны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX