В Петербурге арестовали мужчин за хулиганство у памятника

Они распивали алкоголь и нарушали порядок у ДОТа «Ижора»

В Санкт-Петербург двоих мужчин арестовали за нарушение общественного порядка у памятника Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Купчино. Об этом пишет «Петербург2».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, 3 мая мужчины находились у ДОТ №19 оборонительного рубежа «Ижора» на проспекте Славы. По данным СМИ, они распивали алкоголь, громко разговаривали и использовали нецензурную лексику.

Очевидцы пожаловались в полицию. Прибывшие сотрудники задержали нарушителей и доставили их в отдел.

В суде мужчины признали вину. Один из них пояснил, что остановился у памятника случайно, другой заявил, что не знал о статусе мемориала.

Суд назначил наказание: одному — 7 суток административного ареста, второму — 10 суток.

