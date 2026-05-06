В Петербурге арестовали мужчин за хулиганство у памятника

В Санкт-Петербург двоих мужчин арестовали за нарушение общественного порядка у памятника Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Купчино. Об этом пишет «Петербург2».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, 3 мая мужчины находились у ДОТ №19 оборонительного рубежа «Ижора» на проспекте Славы. По данным СМИ, они распивали алкоголь, громко разговаривали и использовали нецензурную лексику.
Очевидцы пожаловались в полицию. Прибывшие сотрудники задержали нарушителей и доставили их в отдел.
В суде мужчины признали вину. Один из них пояснил, что остановился у памятника случайно, другой заявил, что не знал о статусе мемориала.
Суд назначил наказание: одному — 7 суток административного ареста, второму — 10 суток.
