В Магнитогорске самокатчик сбил ребенка и скрылся

Возбуждено уголовное дело после наезда на 11-летнего мальчика Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорск водитель электросамоката сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет «Уральский меридиан».

По данным Следственный комитет России по Челябинской области, инцидент произошел 4 мая возле одного из домов на улице Советской. После наезда водитель покинул место аварии, не дождавшись сотрудников полиции.

Ребенок получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Правобережный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

