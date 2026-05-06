В Магнитогорске самокатчик сбил ребенка и скрылся

В Магнитогорск водитель электросамоката сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет «Уральский меридиан».
По данным Следственный комитет России по Челябинской области, инцидент произошел 4 мая возле одного из домов на улице Советской. После наезда водитель покинул место аварии, не дождавшись сотрудников полиции.
Ребенок получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Правобережный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
