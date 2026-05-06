Новосибирский блогер превращает стройки в арт-пространства для съемок

Сибирячка сервирует столы на фоне бетона и мостов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

29-летняя жительница Новосибирска Ксения Громова создает необычные фотопроекты, превращая стройплощадки и городские пространства в эстетичные локации для сервировки столов. О необычном подходе к творчеству она рассказала в интервью «Горсайту».

Девушка начала с простого увлечения — красиво оформляла домашний стол и делилась результатами в соцсетях. Со временем это переросло в работу: сейчас Ксения получает заказы на оформление столов для съемок и мероприятий. Ради развития проекта ей даже пришлось продать фотоаппарат, чтобы купить профессиональный реквизит.

— Теперь мои столы — это не просто место для еды. Это визуальное искусство, — рассказала блогер.

Одним из самых необычных проектов стала съемка на стройке с видом на Бугринский мост. В кадре сочетаются бетон, строительные конструкции и изысканная сервировка. Для декора используются не только посуда и текстиль, но и нестандартные материалы — например, песок или соль вместо скатерти.

Основные сложности связаны с логистикой: для работы приходится перевозить большое количество реквизита. Иногда таксисты отказываются брать заказ из-за габаритного багажа, а поднимать всё на этаж приходится вручную.

Несмотря на трудности, Ксения продолжает развивать проект и мечтает о съемках в новых локациях — от новосибирских театров до европейских достопримечательностей.

