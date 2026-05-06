Масло из контейнеровоза залило проезжую часть в Новосибирске

Желтоватый поток растекся по асфальту. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска рядом с остановкой «Байкальская» произошел разлив масла из контейнеровоза. Жидкость растеклась по дорожному полотну. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

По словам очевидцев, внутри грузовика разбилась тара предположительно с оливковым маслом. Желтоватый поток растекся по асфальту.

Местный житель в комментариях выразил беспокойство, что масло может уйти в ливневую канализацию. Оттуда, по его мнению, оно способно попасть в реку Обь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX