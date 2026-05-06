В лесах Новосибирской области усилили патрулирование с дронами

Для поиска пожаров используют беспилотники и систему «Лесохранитель»

В Новосибирская область в период особого противопожарного режима усилили патрулирование лесов. Для мониторинга применяют беспилотники и современные системы видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.

Как сообщили в региональном Минприроды, специалисты используют отечественные дроны «Геоскан». Они позволяют обследовать труднодоступные участки, фиксировать тепловые аномалии и передавать данные в режиме реального времени.

Дополнительно работают камеры с системой «Лесохранитель», которая автоматически распознает дым и огонь на ранних стадиях. Сигналы оперативно поступают диспетчерам.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор, а также проводить пожароопасные работы.

