Водитель автобуса нарушил правила перевозки детей в Новосибирске

На водителя составили три протокола. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Новосибирске 6 мая сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус, который вез группу детей из Новосибирска в рабочий поселок Тальменка Алтайского края. За рулем находился мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

При проверке выяснилось, что автобус не внесли в реестр лицензий на перевозку пассажиров. Кроме того, водитель нарушил правила перевозки организованных групп детей, которые утверждены правительственным постановлением от 23 сентября 2020 года.

На водителя составили три протокола. Первый — за нарушение правил перевозки детей (часть 4 статьи 12.23 КоАП РФ), второй — за работу без лицензии (часть 1 статьи 19.20), третий — требование за управление машиной с неисправностями (часть 1 статьи 12.5). Всех детей передали родителям или законным представителям, чтобы те довезли их до нужного места.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX