В Новосибирской области снизилось число укусов клещей

С начала сезона зарегистрировано почти вдвое меньше обращений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирская область за неделю зарегистрировали 760 обращений в больницы из-за укусов клещей. Всего с начала сезона — 951 случай, что почти в два раза меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Как сообщили в Роспотребнадзор по региону, наибольшее число обращений зафиксировано в Искитимском районе, Тогучинском районе и Бердск.

Также случаи присасывания клещей отмечены в Калининском, Центральном и Дзержинском районах Новосибирск.

Специалисты напоминают, что главная мера профилактики — не допускать укусов. Для этого дачные участки рекомендуется обрабатывать специальными средствами, а после прогулок осматривать одежду и домашних животных.

При обнаружении клеща необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Введение иммуноглобулина наиболее эффективно в первые сутки после укуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX