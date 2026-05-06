В Новосибирске на улице Жуковского произошло ДТП

В Новосибирске на улице Жуковского перед пересечением с Северной произошло ДТП. Камеры также зафиксировали два нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.
По данным ЦОДД Новосибирской области, водители дважды пересекли двойную сплошную линию разметки.
Кроме того, иномарка в последний момент попыталась избежать столкновения с автомобилем, стоящим в крайнем левом ряду. Водителю удалось смягчить удар, однако избежать повреждений не получилось.
Специалисты отмечают, что подобные ситуации часто возникают из-за невнимательности и нарушения правил дорожного движения.
