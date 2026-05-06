В Новосибирске женщина напала на администратора ветклиники

В Новосибирске произошел конфликт в ветклинике на улице Герцена. Женщина напала на администратора после отмены операции для собаки. Об этом написали очевидцы в паблике АСТ-54 Black.
По словам очевидцев, посетительницу не устроило, что плановую операцию отменили. Ей объяснили, что ветеринарного врача экстренно увезли на скорой помощи.
После этого женщина вышла из помещения, но вскоре вернулась и распылила перцовый баллончик в сторону администратора.
Как сообщили в МВД России по Новосибирской области, заявление по факту происшествия поступало. В настоящее время проводится проверка.
