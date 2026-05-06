ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Федором Гордеевым на один год

За «Сибирь» он провел 127 матчей. Фото: ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключил новое соглашение с защитником Федором Гордеевым. Договор односторонний и рассчитан на один год. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

27-летний игрок за время выступлений в Континентальной хоккейной лиге ни разу не менял команду. За «Сибирь» он провел 127 матчей, забросил 6 шайб и отдал 24 голевых паса.

В клубе пожелали хоккеисту удачной игры в будущем сезоне.

