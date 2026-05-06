Посетители из Иркутска оставили подарок орангутанам в Новосибирском зоопарке

Трогательную посылку с запиской нашли у входа

В Новосибирском зоопарке посетители обнаружили необычный подарок для семьи орангутанов. Его оставили гости из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

У входа в зоопарк сотрудники нашли коробку с сюрпризом и запиской. В ней Женя и Даша Рудых передали привет семье орангутанов и отдельно отметили малыша, который, по их словам, покорил сердца детей.

В записке говорится:

— Женя и Даша Рудых из Иркутска передают привет семье орангутанов, особенно их малышу, и передают этот небольшой подарочек очаровательному семейству.

В зоопарке поблагодарили авторов посылки за внимание и заботу о животных.

