Посетители из Иркутска оставили подарок орангутанам в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке посетители обнаружили необычный подарок для семьи орангутанов. Его оставили гости из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.
У входа в зоопарк сотрудники нашли коробку с сюрпризом и запиской. В ней Женя и Даша Рудых передали привет семье орангутанов и отдельно отметили малыша, который, по их словам, покорил сердца детей.
В записке говорится:
— Женя и Даша Рудых из Иркутска передают привет семье орангутанов, особенно их малышу, и передают этот небольшой подарочек очаровательному семейству.
В зоопарке поблагодарили авторов посылки за внимание и заботу о животных.
