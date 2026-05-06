НовостиПроисшествия6 мая 2026 10:30

В Новосибирске присяжные признали мужчину виновным в убийстве знакомого

Местный житель получил девять лет колонии строгого режима
Валерия МОРГУНЕНКО
Новосибирец получил девять лет колонии строгого режима за убийство по вердикту присяжных.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске присяжные признали местного жителя виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юстиции Новосибирской области.

Установлено, что 18 октября 2023 года в квартире на улице Марии Ульяновой обвиняемый ходе конфликта с потерпевшим 33 раза ударил его ножом в область головы, туловища и рук, а также не менее 8 раз тупым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте из-за массивной кровопотери.

Присяжные заседатели признали подсудимого виновным и постановили, что он не заслуживает снисхождения. Первомайский районный суд Новосибирска проанализировал все обстоятельства дела и приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

