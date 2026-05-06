В Новосибирске нашли 102 дефекта на мостах и путепроводах

Осмотр провели работники МКУ «Гормост». Фото: телеграм-канал максима Кудрявцева

В Новосибирске специалисты проверили 20 объектов, которые находятся на гарантии, и нашли на них 102 недостатка. Среди проблем — ямы на асфальте, протекающие швы, разрушенные переходные зоны и облезшая краска на конструкциях. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Осмотр провели работники МКУ «Гормост». В список попали путепроводы на Советском шоссе и улице Добролюбова, мосты через реки Тула и Иня, а также пешеходные переходы через Бердское шоссе.

Подрядчикам, которые строили и ремонтировали эти объекты, уже отправили требования исправить все недочеты. Сделать это они должны за свой счет по гарантии. Крайний срок — 1 июня.

