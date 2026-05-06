В Новосибирске назвали место сбора «Бессмертного полка»

В Новосибирск колонна акции Бессмертный полк 9 мая будет формироваться на Красном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Сбор участников пройдет на участке от улицы Коммунистической до улицы Сибревкома. Для входа в колонну с 9:00 организуют контрольно пропускные пункты.
Они будут работать на пересечениях Красного проспекта с улицами Коммунистической, Свердлова и Спартака. Пройти можно будет как по четной, так и по нечетной стороне.
Шествие начнется в 10:35. Колонна проследует по четной стороне Красного проспекта от Часовня Николая Чудотворца.
