НовостиОбщество6 мая 2026 10:09

В Новосибирске назвали место сбора «Бессмертного полка»

Колонна начнет движение от часовни на Красном проспекте
Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирск колонна акции Бессмертный полк 9 мая будет формироваться на Красном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Сбор участников пройдет на участке от улицы Коммунистической до улицы Сибревкома. Для входа в колонну с 9:00 организуют контрольно пропускные пункты.

Они будут работать на пересечениях Красного проспекта с улицами Коммунистической, Свердлова и Спартака. Пройти можно будет как по четной, так и по нечетной стороне.

Шествие начнется в 10:35. Колонна проследует по четной стороне Красного проспекта от Часовня Николая Чудотворца.

