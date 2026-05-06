Новосибирец получил 8 лет колонии за избиение знакомого до смерти

В Болотнинском районе Новосибирской области суд вынес приговор 60-летнему местному жителю, который избил знакомого до смерти. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего черенком от швабры, веником и кулаками по голове и телу, после чего пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Преступление произошло в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года. Подсудимый и его приятель вместе выпивали, между ними вспыхнула ссора, и в ход пошли подручные предметы. От полученных травм знакомый мужчины умер спустя несколько дней в лечебном учреждении.
Районный суд признал подсудимого виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, с применением предметов в качестве оружия. Ему назначили наказание — восемь лет колонии строгого режима.
