В Новосибирске ищут подрядчика для разработки проекта здания ЦКП

Завершить работы нужно через 450 дней после подписания договора.

В Новосибирске объявили открытый конкурс на разработку проектной документации для здания Центров коллективного пользования. Начальная цена контракта составляет 124 316 693,13 рубля, а завершить работы нужно через 450 дней после подписания договора. Информация размещена на портале Госзакупок.

Участвовать в электронном конкурсе могут только малые и средние предприятия. Заказчиком выступает акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка». Здание возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта по развитию технопарка на 2021-2027 годы, это третий этап работ.

Победителю тендера предстоит выполнить инженерные изыскания, посчитать потребность в ресурсах, а затем спроектировать объект и согласовать его с заказчиком. В проектную документацию войдут технологические и архитектурные решения для центра обработки данных — с подбором оборудования, прокладкой кабельных сетей и трубопроводов, а также с планировкой этажей и разрезами. Заявки принимают до 21 мая 2026 года.

