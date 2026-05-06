Новосибирск примет Кубок России по судомодельному спорту

Соревнования состоят из стендовой оценки и практического выступления моделей кораблей на воде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кубок России по судомодельному спорту пройдет в Новосибирске с 7 по 11 мая. Мероприятие в честь 81-й годовщины Великой Победы соберет более 100 участников из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новосибирска.

Соревнования пройдут на водоеме возле мотодрома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Они включат в себя скоростные гонки, а также зрелищные сценарии с тушением пожара на буровой вышке с использованием моделей-копий кораблей.

Программа конкурса состоит из двух этапов: сначала пройдет стендовая оценка, затем – практическое выступление на воде. Участникам нужно пройти дистанцию с несколькими воротами в определенной последовательности, управляя моделями с мостиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX