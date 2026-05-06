Под Новосибирском сибирячку судили за избиение подруги бокалом

В Купинском районе Новосибирской области суд прекратил уголовное дело в отношении местной жительницы. Она ударила подругу пивным бокалом по голове и порезала руку осколком. Дело закрыли за примирением сторон. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Конфликт случился в ночь на 13 июля 2025 года. Женщины вместе пили спиртное. В какой-то момент Чикишева Н.И. схватила пивной бокал и ударила им потерпевшую по голове. Затем разбила бокал о стену и осколком полоснула по левой руке. Кроме того, она нанесла не менее двух ударов по кистям рук.

В результате у потерпевшей оказался сломан палец. Это расценивается как вред здоровью средней тяжести. Рана на руке — легкий вред.

В суде потерпевшая попросила прекратить уголовное дело. Она заявила, что подсудимая полностью возместила ущерб и принесла извинения. Сама Чикишева подтвердила это. Суд пошел навстречу.

Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

