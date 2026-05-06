В Новосибирске зарплата женщин на 25,6% меньше зарплаты мужчин

Почасовые заработки женщин примерно на 30% ниже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске разница в зарплатах между женщинами и мужчинами достигла 25,6% в пользу сильного пола. Компании платят сотрудницам заметно меньше, чем сотрудникам на аналогичных должностях. Об этом сообщили в пресс-службе аналитической службы FinExpertiza.

Аналитики связывают такую разницу с перерывами в карьере из-за материнства и большей занятостью женщин в быту. Но эти объяснения кажутся экспертам преувеличенными, ведь в среднем женщины работают всего на два часа в неделю меньше мужчин. Даже при одинаковой продолжительности рабочего дня гендерный разрыв в оплате сохраняется — почасовые заработки женщин примерно на 30% ниже.

Среди топ-менеджеров, где и те, и другие трудятся одинаковое количество часов, разница в доходах достигает 43%, что говорит о глубинной, структурной проблеме.

