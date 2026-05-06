СГК заменит в Новосибирске более 61 километра теплосетей

СГК сохранит в 2026 году объемы замены теплосетей в Новосибирске: в ходе модернизации, капитального и планируемых объемов текущего ремонта энергокомпания планирует заменить более 61 километра в однотрубном исчислении. В том числе порядка 12 километров трубопроводов на 32 участках пройдут техническое перевооружение, то есть комплексную перекладку.

Еще более 10 километров теплосетей планируется построить для новых кварталов.

Об этом накануне рассказал депутатам гендиректор АО «СГК - Новосибирск» Дмитрий Перязев на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска.

Там, где технологически это было возможно без отключения потребителей и ухудшения параметров теплоснабжения, подрядчики начали менять трубы уже зимой 2026 года. Более 11 километров подрядчики уже обновили, например протяженные отрезки тепломагистралей на улицах Трикотажной, Щетинкина, Б. Богаткова и Комсомольском проспекте.

По состоянию на начало мая ведутся работы на шести участках - по улицам Артиллерийской, Авиастроителей, Народной, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Декабристов.

Также СГК в 2026 году продолжит работу по обновлению инфраструктурных объектов - насосных станций, тепловых пунктов. В числе крупных проектов - работы по модернизации на пяти центральных тепловых пунктах; монтаж автоматизированной системы управления на перекачивающей насосной станции № 10, капитальный ремонт строительных конструкций девяти центральных тепловых пунктов и перекачивающей насосной станции № 5. Также запланирован проект строительства дренажного коллектора на улице Автогенной - для отведения дренажных и техногенных вод от крупной теплосети в ливневую канализацию.

Кроме того, согласно утвержденной схеме теплоснабжения Новосибирска в 2026 году запланировано выполнить проектирование по устройству семи блочно-модульных газовых котельных при условии согласования с муниципалитетом всех необходимых вопросов, касающихся, в частности, аренды земли и лимитов на поставку газа. В этом случае строительно-монтажные работы будут выполнены в 2027 году.