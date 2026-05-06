В Новосибирской области работникам МУП «Геостроя» выплатили долги по зарплате

После проверки инспекции труда погашено более двух миллионов рублей

В Куйбышева сотрудники МУП «Геострой» получили задержанную заработную плату после вмешательства трудовой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Новосибирской области.

Как сообщили в Государственная инспекция труда по Новосибирской области, проверка выявила задолженность перед 94 работниками. Общая сумма долга составила 2,1 миллиона рублей за март и первую половину апреля.

Руководитель ведомства отметил, что работодателю выдали предписание с требованием полностью погасить задолженность.

В установленный срок предприятие исполнило требования. Работники получили зарплату в полном объеме.

