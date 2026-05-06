В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Всего в 2026 году по нацпроекту планируют обновить 116 территорий в Новосибирской области.

Новосибирская область реализует масштабный проект благоустройства: всего планируется привести в порядок 116 объектов региона. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Министерство ЖКХ Новосибирской области сообщило, что уже на 19 объектах региона началось обновление. Работы ведутся в селе Верх Тула, поселке Горный, рабочем поселке Сузун, а также в Бердске, Кольцово и Оби.

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 116 территорий, в том числе те, что победили во Всероссийском голосовании прошлого года. В этот раз на голосование вынесено 81 место для благоустройства в 24 муниципалитетах Новосибирской области. Всероссийское голосование продлится до 12 июня.

