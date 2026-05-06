В Новосибирске изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

По заявлению можно перенести дату экзамена.

С 1 марта 2027 года в России, в том числе Новосибирске, меняются правила получения водительских прав. Правительство РФ подписало постановление, по которому практический экзамен по вождению надо успеть сдать в течение 60 дней после теории. Если не уложиться в этот срок, придется заново проходить теоретическую часть.

За использование телефона, видеокамеры, диктофона, навигатора или любых шпаргалок на экзамене результаты аннулируют, а повторно попробовать сдать получится только через год. Раньше такого жесткого наказания не было. По заявлению можно перенести дату экзамена, обратившись в Госавтоинспекцию.

Также с той же даты при подаче заявления на экзамен через «Госуслуги» можно не прикладывать медицинскую справку. Главное, чтобы сведения о медосмотре уже лежали в единой государственной системе в сфере здравоохранения. Текст документа уже опубликовали на официальном портале правовых актов.

