Более 11 млн рублей уйдет на ремонт пола в новосибирском спорткомплексе «Север»

Покрытие не обновлялось 17 лет, и теперь предстоит заменить свыше 800 кв. м. Фото: МАКС-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске на капитальный ремонт пола в основном зале спорткомплекса «Север» потратят более 11 млн рублей. Средства выделены из городского бюджета, а работы начнутся уже этим летом. Об этом сообщил глава Новосибирска в своем канале в «Максе».

Покрытие не обновлялось с 2009 года, и теперь предстоит заменить свыше 800 кв. м. Сейчас идет отбор подрядчика через конкурсные процедуры. Согласно плану, ремонт необходимо выполнить в течение трех месяцев после подписания контракта.

«Север» остается одним из востребованных спортивных комплексов Новосибирска: ежедневно здесь тренируются спортсмены разных возрастов и уровней подготовки. Площадка также служит местом проведения городских и региональных состязаний. Важно отметить, что во время ремонта остальные залы комплекса продолжат работать по привычному графику.

