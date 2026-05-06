Ученые НГУ создали программу для быстрой разработки материалов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирском государственном университете разработали программу, которая автоматически обрабатывает спектры углеродных наноматериалов. Это помогает исследователям гораздо быстрее отбирать перспективные вещества для использования в промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.
Новый софт уже запатентовали в Роспатенте. Как объяснил сотрудник центра Данил Польских, программа оценивает не просто сопротивление материалов току, но и процессы на границе раздела фаз между электродом и электролитом, что позволяет разделить свойства самого вещества и параметры эксперимента.
Разработчики подчеркивают, что главное отличие их продукта от существующих аналогов — в автоматизации. Большинство других программ работают в ручном режиме. С помощью новой системы один спектр анализируется не за 15–20 минут, а всего за несколько секунд, а ряд операций выполняется в десятки раз быстрее рыночных решений.
Сейчас программа представляет собой один исполняемый файл, который уже используют внутри центра для реальных задач. В открытом доступе софт пока не выкладывали, вопрос о передаче внешним промышленным партнерам будут решать дополнительно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru