Ученые НГУ создали программу для быстрой разработки материалов

В Новосибирском государственном университете разработали программу, которая автоматически обрабатывает спектры углеродных наноматериалов. Это помогает исследователям гораздо быстрее отбирать перспективные вещества для использования в промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Новый софт уже запатентовали в Роспатенте. Как объяснил сотрудник центра Данил Польских, программа оценивает не просто сопротивление материалов току, но и процессы на границе раздела фаз между электродом и электролитом, что позволяет разделить свойства самого вещества и параметры эксперимента.

Разработчики подчеркивают, что главное отличие их продукта от существующих аналогов — в автоматизации. Большинство других программ работают в ручном режиме. С помощью новой системы один спектр анализируется не за 15–20 минут, а всего за несколько секунд, а ряд операций выполняется в десятки раз быстрее рыночных решений.

Сейчас программа представляет собой один исполняемый файл, который уже используют внутри центра для реальных задач. В открытом доступе софт пока не выкладывали, вопрос о передаче внешним промышленным партнерам будут решать дополнительно.

