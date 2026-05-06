Центр Новосибирска перекроют вечером 6 мая

Ограничения связаны с подготовкой ко Дню Победы

В Новосибирск 6 мая введут временные ограничения движения транспорта. Перекрытия связаны с подготовкой к празднованию 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в мэрии города, ограничения будут действовать с 18:30 до 23:00 в центральной части.

Движение закроют на следующих участках: Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя); улица Крылова (от Советской до Мичурина); улица Фрунзе (от Советской до Мичурина); улица Орджоникидзе (от Советской до Каменской); Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до Серебренниковской и далее до Каменской); улица Кирова (от Каменской до Восход).

Также изменятся схемы движения общественного транспорта.

