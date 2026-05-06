Время шашлыков: новосибирцы активно выбирают и бронируют беседки

Фото: Пресс-служба ПАО «МегаФон»

В последний весенний месяц товары для приготовления шашлыка приобретали на 47% чаще, чем годом ранее. Самым активным днём для покупки мангалов и грилей стало 2 мая - в этот день температура воздуха в европейской и центральной части России превысила 20°C. На первые майские дни пришлось 35% всех приобретений товаров для приготовления относительно четырех месяцев 2026 года. Среди наиболее востребованных категорий - аксессуары для гриля и мангала, шампуры, а также очаги и печи для казана. При этом продажи газовых грилей выросли на 156% год к году, мангалов - на 106%.

Однако на дачи россияне выезжали не только отдохнуть. Объемы трафика на форумы для садоводов в первом квартале увеличились на 18% относительно того же периода 2025 года. Параллельно подскочили и продажи товаров для дачи и огорода: если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае - уже на 101%. Наибольшая активность покупок пришлась также на 2 и 3 мая. Чаще всего приобретались растения, семена и удобрения к ним. При этом весной 2026-го спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны - в 4 раза, на дачную мебель - в 3 раза.

Фото: Пресс-служба ПАО «МегаФон»

Также аналитики зафиксировали рост продаж товаров для кемпинга и пикников. Их жители страны весной стали скупать в 3,5 раза чаще. При этом аренда беседок для шашлыка стала их интересовать реже: в апреле 2026 года трафик на соответствующие сервисы сократился на 35% по сравнению с апрелем 2025 года.

В Новосибирской области напротив, жители региона активно выбирали и бронировали гриль-беседки для отдыха на свежем воздухе. В апреле трафик на сервисы этой тематики увеличился почти в 3 раза по сравнению с мартом. Вместе с поиском беседок, новосибирцы готовились и к новому сезону садоводства. Пользователи увеличили интернет-трафик на специализированные ресурсы на 111% по сравнению с прошлым годом.