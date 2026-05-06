В Новосибирске почти две недели ищут пропавшего 63-летнего пенсионера

Пропавшего почти две недели назад пенсионера ищут в Новосибирске. Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске пропал 63-летний Анатолий Булдаков из Октябрьского района. Он не вернулся домой 23 апреля. Его местонахождение остается неизвестным вот уже почти две недели. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Рост мужчины составляет 165 сантиметров. Он худощавого телосложения. Волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Имеется татуировка на руке, - указано в ориентировке.

По предварительным данным, в день пропажи на мужчине была черная куртка, синяя футболка, черные штаны с белыми полосками, кроссовки и серая шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом в службу 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8-800-700-54-52.

