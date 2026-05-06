Под Новосибирском суд обязал выплатить компенсацию ребенку после укуса собаки

В Болотном пострадавшему несовершеннолетнему присудили 25 тысяч рублей

Болотнинский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки. Ответчиком выступила администрация района. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в Прокуратура Новосибирской области, инцидент произошел 12 августа 2025 года на одной из улиц города. На несовершеннолетнего напала собака без владельца.

В результате ребенок получил укушенную рану ноги, испытал физическую боль и сильный испуг. Проверка показала, что причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение администрацией обязанностей по обращению с безнадзорными животными.

Иск в суд подал прокурор в интересах пострадавшего. При рассмотрении дела суд учел характер травмы и пережитые ребенком страдания.

В итоге требования удовлетворили частично — с администрации взыскали 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.

