Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+14°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:36

Под Новосибирском суд обязал выплатить компенсацию ребенку после укуса собаки

В Болотном пострадавшему несовершеннолетнему присудили 25 тысяч рублей
Екатерина ХАЛИМОВА
В Болотном пострадавшему несовершеннолетнему присудили 25 тысяч рублей

В Болотном пострадавшему несовершеннолетнему присудили 25 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Болотнинский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки. Ответчиком выступила администрация района. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в Прокуратура Новосибирской области, инцидент произошел 12 августа 2025 года на одной из улиц города. На несовершеннолетнего напала собака без владельца.

В результате ребенок получил укушенную рану ноги, испытал физическую боль и сильный испуг. Проверка показала, что причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение администрацией обязанностей по обращению с безнадзорными животными.

Иск в суд подал прокурор в интересах пострадавшего. При рассмотрении дела суд учел характер травмы и пережитые ребенком страдания.

В итоге требования удовлетворили частично — с администрации взыскали 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX