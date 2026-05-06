Новосибирцы осудили фан-встречу блоггеров Олега Монгола и Иришки Чики-Пики

Новосибирцы негативно высказались о фан-встрече маргинальных блогеров из Республики Хакасия. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Приезд в Новосибирск треш-блогеров из Республики Хакасия Олега Монгола и Иришки Чики-Пики вызвал бурное обсуждение горожан. Несмотря на критику, у интернет-персонажей нашлась аудитория, которая пришла на встречу. Природу возникающего интереса к подобным маргинальным персонам объяснил КП-Новосибирск директор Дома культуры им. Октябрьской революции Новосибирской области Крыжановский Алексей.

Негативно высказались о явлении не только жители Новосибирска, но и коллега-блогер Монгола и Чики-Пики. Видеомейкер родом из Новосибирска негодует о проявлении интереса к маргинальным личностям, снимающим публичный контент, и считает это неуместным. Существует также мнение о том, что девиантные выражения присутствовали во все времена, однако меньше транслировались в обществе.

Алексей Крыжановский подтвердил эту точку зрения, отметив, что и раньше на экранах появлялись телешоу с подобными персонажами. Специалист отметил, что людей часто захватывают скандальные истории и острые сюжеты.

– Народ всегда с удовольствием это смотрел, потому что это живенько. На их фоне, может быть, кто-то ощущал себя более образованным и культурным, чтобы выпускать пар, – поделился Алексей.

Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на осуждения образа жизни Монгола и Чики-Пики, они смогли создать публичный образ и даже монетизировать его.

