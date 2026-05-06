В Новосибирскую область к концу недели придет жара до +29 градусов

Жаркая погода ожидается в Новосибирской области с 7 по 9 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается жаркая погода. С каждым днем будет становиться все теплее, и к концу недели воздух прогреется до +29 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Так, в ночь на 7 мая температура в регионе опустится до +5…+10 градусов, а днем поднимется до +21…+26 градусов. Ночью в отдельных районах возможны небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

Ночью 8 мая столбик термометра опустится до +4…+9 градусов, местами до +14. Днем ожидается около +23…+28, местами +17…+22. Преимущественно без осадков. Порывы ветра до 14 метров в секунду сохранятся.

В ночь на 9 мая в Новосибирской области температура задержится на отметках около +9…+14 градусов, местами +3…+8. Днем же потеплеет до +18…+23 градусов, местам ожидается жара до +29 градусов. Но при этом синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

