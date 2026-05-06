Диетолог Мойсенко: «Частое употребление бутербродов вредит здоровью»

Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала о рисках для организма при частом употреблении бутербродов. По словам специалиста, последствия такого питания обязательно проявляются с возрастом. Хлеб, который является основой блюда, заставляет поджелудочную железу работать в усиленном режиме. В результате происходит избыточный выброс инсулина в кровь. Это провоцирует состояние хронического стресса в организме и замедляет обмен веществ на клеточном уровне. Об этом пишет «Абзац».

Частое употребление такой еды может привести к развитию рефлюкса желчи. Врач отметила, что сегодня это заболевание встречается у многих молодых людей. Проблема часто связана с тем, что человек ест много мягкого хлеба, но при этом мало занимается спортом. Мягкий хлеб плохо переваривается в желудке. Если физической нагрузки нет, углеводы из хлеба начинают замещать белок в организме.

Из-за неправильного рациона сфинктеры желудка со временем ослабевают. Это приводит к развитию серьезных болезней пищевода и всего желудочно-кишечного тракта. Постоянное питание бутербродами часто вызывает хроническое воспаление двенадцатиперстной кишки.

